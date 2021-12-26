نصح المركز الاتحادي للتغذية مرضى النقرس بتجنب الأطعمة الغنية بمادة “البيورين”، موضحاً أن هذه المادة تتحول في الجسم إلى حمض اليوريك المعروف أيضا بحمض البوليك، والذي يعزز نوبات النقرس.

وقال المركز الألماني إن الأطعمة الغنية بمادة “البيورين” هي: البقوليات (مثل الفول والبازلاء والعدس) وبعض الخضروات (مثل السبانخ والهليون) والخميرة والأحشاء الداخلية للحيوان والأسماك الدهنية (مثل الماكريل والرنجة وثعبان البحر والسردين) وفواكه البحر.

كما تشمل هذه الأطعمة السكر وبدائل السكر مثل السوربيتول والفركتوز، بينما ينبغي تناول اللحوم قليلة الدسم بكمية لا تزيد عن 100 إلى 150 غراماً يومياً.

ونصح المركز أيضا بشرب السوائل بكثرة بمعدل لا يقل عن لترين يومياً، خاصة الماء وشاي الأعشاب غير المحلى؛ حيث تساعد السوائل الجسم على التخلص من حمض البوليك الزائد عبر الكلى.

ومن أهم النصائح أيضا شرب الشاي والقهوة باعتدال وتوازن والحرص على التمتع بوزن طبيعي (مؤشر كتلة الجسم أقل من 25) وممارسة الرياضة.