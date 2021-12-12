يواكب قطاع الأزياء الحراك الثقافي والازدهار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، عبر تطوير صناعة الموضة، ليشهد معرض “أنا عربية” المقام في منطقة “واجهة الرياض”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، مشاركة موهوبات سعوديات في هذا المجال، لتوثيق هوية الأزياء بإبداعاتهن ولمساتهن، إذ حظين بالنصيب الأكبر في المعرض من خلال مشاركتهن بأكثر من جناح واستعراض لمسات الإبداع بأدق التفاصيل.

مظلة واحدة:

ويشارك في المعرض، الذي يُعد الحدث الأضخم للإبداع في مجال الموضة، أشهر مصممات الأزياء بالوطن العربي تحت مظلة واحدة، وقد تحدثت المصممة العراقية زينة زكي عن تاريخ الأزياء وما شهدته من تطور، عبر إبرازها ثقافة وهوية الأزياء النسائية العراقية الحديثة، فيما استعرضت المصممة البحرينية كبرى القصير هوية الأزياء الخاصة بها، التي عكفت على تصميمها وتنفيذها لإبراز الزي النسائي الخليجي بوجه عام.

وكان للمصممة المصرية فريدة تمراز حضور مختلف، إذ أكدت أن معرض “أنا عربية” حقق التطلعات من خلال إبرازه ثقافة وهوية الأزياء العربية، موضحة أن مشاركتها في المعرض مع 10 مصممات أشرفت على تدربيهن، تأتي بهدف إعادة خط تصدير الأزياء المصرية إلى أوروبا من بوابة موسم الرياض، وقد جلبت معها إلى المعرض أول كتاب مخصص لصناعة الأزياء في الوطن العربي، استغرقت في كتابته أكثر من 6 سنوات.

سارة أنسي:

ومن المصممات المشاركات في معرض “أنا عربية”، المصرية سارة أنسي التي استعرضت فساتين مخصصة لحفلات الزفاف وأخرى “سواريه”، إلى جانب 40 قطعة مختلفة، مشيرة إلى أن للمعرض بعد نظر في عالم الأزياء وصناعته، إذ منح آفاقًا جديدة لصناعة الموضة المستقبلية.

وتعرض المصممة اللبنانية زينة اللاذقي عبر جناحها في المعرض، قطعًا متنوعة من الأزياء والإكسسوارات، مؤكدة أن القطع صُممت بدقة عالية لإبراز تفاصيل الأزياء بالعالم العربي والثقافة اللبنانية، في حين تشارك 13 مصممة من الأردن عبر علامة تجارية خاصة بهن، تعبر عن هوية وثقافة الأردن بتاريخه وأصالته، بينما أفادت السيدة حنان الحلاق أن موسم الرياض 2021 من خلال معرض “أنا عربية” حقق أعلى معايير الاحترافية والجودة في التنفيذ والتنظيم، وظهر بالشكل الراقي كما هو عليه الآن.

وتشارك في المعرض المتخصص بالجمال والأناقة، مصممات عربيات ومبدعات سعوديات، ويصل عدد الأجنحة المشاركة فيه إلى أكثر من 270 جناحًا، منها: 111 جناحًا سعوديًّا، و32 من الخليج، و69 من مصر، و45 جناحًا من 17 دولة عربية مشاركة.