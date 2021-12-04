أبدى السائق البريطاني لويس هاميلتون سعادته بخوض منافسات سباقات فورمولا 1 في حلبة كورنيش جدة، وذلك بعد إنهائه لمرحلة التجارب التأهيلية من السباقات.

لويس هاميلتون يعلق:

وتحدث هاميلتون قائلًا: “يا لها من حلبة مليئة بالتحديات، ما قاموا ببنائه هنا، رائع، السرعات التي نصل إليها مذهلة للغاية”.

وكان هاميلتون حقق المركز الأول في نتائج التجارب التأهيلية اليوم السبت، متفوقًا على فالتري بوتاس صاحب المركز الثاني، وماكس فيرستابين صاحب المركز الثالث.

رقم عالمي يسعى له هاميلتون:

ويسعى لويس هاميلتون لتحقيق رقمٍ قياسي عالمي، والمتمثل بالحصول على اللقب للمرة الثامنة، ليصبحَ أول سائق في تاريخ الفورمولا1 يصلُ إلى هذا الرقم، خاصةً بعد تقليصه الفارق بينه وبين الهولندي ماكس فيرستابين في جولتي البرازيل وقطر.

أما الهولندي فيرستابين فيمنّي النفس هو الآخر بنيل اللقب الأول له في تاريخه، والذي من الممكن أن يقوم بحسمه على حلبة كورنيش جدة، لاسيما أنه يتصدر الترتيب العام للسائقين برصيد 351.5 نقطة، وبفارق 8 نقاط أمام هاميلتون الذي يواصل الضغط في المركز الثاني برصيد 343.5 نقطة.