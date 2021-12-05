نجح البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدي في الفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى stc لسباق فورمولا 1.

لويس هاميلتون يفوز بالسباق:

وتصدر لويس هاميلتون ترتيب السائقين قبل انطلاق جائزة السعودية الكبرى stc لسباق فورمولا 1، ونجح في الحفاظ على الصدارة بعد انطلاقة السباق.

وجاء لويس هاميلتون في المركز الثاني خلف أوكون قبل الانطلاقة الثالثة من السباق، قبل أن يواصل تألقه ويتجاوزه بعد ذلك، ليتمكن في النهاية من الفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى stc لسباق فورمولا 1.

ونجح هاميلتون في خطف نقطة أسرع لفة في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، ليعادل فيرشتابن في صدارة البطولة قبل السباق الختامي، وسيتوج الفائز في أبوظبي باللقب بغض النظر عن نتيجة السائق الآخر.

وكان فريق الصقور السعودية قد شارك في استعراض قبل انطلاق جائزة السعودية الكبرى stc لسباق سيارات فورمولا، مساء اليوم الأحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حوادث في فورمولا 1:

وشهد السباق تعرض السائق الألماني ميك شوماخر لحادث، بعد اصطدام سيارته بالحاجز الجداري؛ في الموقع ذاته الذي شهد حادث تشارلز خلال التجارب الحرة، يوم الجمعة الماضي، ليكون أول المغادرين للسباق.

كما انسحب الثلاثي سيرجيو بيريز، جورج راسل ونيكيتا مازيبين من منافسات جائزة السعودية الكبرى stc لسباق فورمولا 1، بعد تعرضهم لحادث، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).