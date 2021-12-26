حسم نادي ليفربول الإنجليزي مصير نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني حول تجديد عقود كل منهما خلال الفترة المقبلة.

ليفربول يُرحب باستمرار صلاح وماني

وترغب إدارة الريدز في الإبقاء على كل من صلاح وماني وضمان استمرارهما أطول فترة ممكنة من أجل المنافسة على البطولات.

فيرمينيو الأقرب للرحيل

وذكرت صحيفة The Atheltic الإنجليزية اليوم الأحد إن الريدز مهتم أولًا بتجديد عقد محمد صلاح ثم تجديد عقد ماني، مع التفكير في التخلي عن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو بسبب تقدمه في السن وكثرة إصاباته.

وكان من المقرر إقامة مباراة الريدز ضد ليدز يونايتد اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي ولكن تم تأجيل المباراة بسبب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا مؤخرًا.

ويحتل الريدز حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي مانشستر سيتي المتصدر.