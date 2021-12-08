حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على حساب نادي ميلان الإيطالي بثنائية لهدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة ليفربول ضد ميلان:

وكانت البداية من ميلان الذي أحرز الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي فيكايو توموري في الدقيقة الـ30 من الشوط الأول.

ونجح الريدز في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ36.

وفي الشوط الثاني، ارتكب لاعبو ميلان خطأ دفاعيًّا استثمره اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي الذي سجل الهدف الثاني للريدز بضربة رأسية في الدقيقة الـ55.

ميلان يودع في المركز الأخير:

وحافظ الريدز على تقدمه، ليحقق 3 نقاط غالية في الأراضي الإيطالية ويُصبح رصيده 18 نقطة في المركز الأول في المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد ميلان عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة ذاتها.