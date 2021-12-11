حقق الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، فوزًا مهمًّا على حساب ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ملخص مباراة ليفربول وأستون فيلا:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني نجح المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الوحيد للريدز في الدقيقة الـ68 من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد الريدز بعد الفوز 37 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر فريق مانشستر سيتي بفارق نقطة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

مانشستر سيتي يحقق الفوز بصعوبة:

وقبل مباراة ليفربول وأستون فيلا، حافظ الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي على صدارته لـ الدوري الإنجليزي، بتحقيق فوز صعب على حساب نادي وولفرهامبتون بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كثف مان سيتي من محاولاته الهجومية ليحصل السيتي على ركلة جزاء مشكوك في صحتها بعد لمسة يد على البرتغالي جواو موتينيو لاعب فريق وولفرهامبتون.

وسجل الإنجليزي رحيم سترلينج، الهدف الوحيد لـ مان سيتي في الدقيقة الـ67 من ركلة جزاء.