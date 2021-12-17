أمطر الفريق الكروي الأول في ليفربول، شباك ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية لـ هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة في الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل

وتقدم نيوكاسل سريعًا بالهدف الأول في الدقيقة السابعة من تصويبة قوية عبر اللاعب جونجو شيلفي عجز أليسون بيكر حارس الريدز عن صدها.

ونجح بعدها البرتغالي دييغو جوتا في إحراز الهدف الأول للريدز في الدقيقة الـ22 ثم أضاف المصري محمد صلاح ثاني الأهداف في الدقيقة الـ26.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريدز بثنائية لهدف.

الريدز يضمن النقاط الثلاث بهدف ثالث

وظل ليفربول في الشوط الثاني، يضغط بكل قوته حتى أضاف مدافعه الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد ثالث الأهداف في الدقيقة الـ88.

وأصبح رصيد الريدز بعد الفوز في الأنفيلد 40 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة عن فريق مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر ” قبل الأخير” في سلم الترتيب.