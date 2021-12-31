ينتظر عشّاق الطرب في العالم العربي، الليلة وعلى مسرح محمد عبده بالرياض حدثًا فنيًا فريدًا لن يتكرر إلا في موسم الرياض.

فيه دعاية احلى من كذا ؟ … فنان العرب وكوكبة من النجوم … يخططون يسعدونا يوم ٣١ ديسمبر في #موسم_الرياض في الحفل الاضخم في المنطقة … محمد عبده جالس يعزمهم في بيته … يحقلك المسرح ارينا محمد عبده 🔥❤️🇸🇦 … لا احد يشغلني على التذاكر … مسافر ومقفل جوالي ! 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/fgyI6KAY4J

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 25, 2021

نجم الغناء العربي في رأس السنة

ويحضر اليوم، في بداية رأس السنة الميلادية، 13 فنانًا من نخبة نجوم العرب، في ليلة أطلق عليها ليلة الرياض الثلاثية، من أجل إحياء حفلة لن ولم تتكرر من قبل في تاريخ الغناء العربي، يتقدم هؤلاء الكوكبة محمد عبده، أنغام، أصالة، أحلام، نوال الكويتية، راشد الماجد، ونبيل شعيل، وغيرهم من الفنانين.

فيديو ترويجي للحفل

وكان المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد شارك على حسابه الرسمي في تويتر، فيديو إعلان حفلة 31 ديسمبر في الرياض، يظهر خلاله محمد عبده، وكتب: “فيه دعاية أحلى من كذا؟ … فنان العرب وكوكبة من النجوم … يخططون يسعدونا يوم ٣١ ديسمبر في موسم الرياض في الحفل الأضخم في المنطقة … محمد عبده جالس يعزمهم في بيته … يحقلك المسرح أرينا محمد عبده … لا أحد يشغلني على التذاكر … مسافر ومقفل جوالي!”.