في “ليلة دجلة والفرات”، ضمن فعاليات موسم الرياض أبدع الفنانون أصيل هميم، وسيف نبيل، وحاتم العراقي على مسرح محمد عبده، حيث شهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وقدم المطرب حاتم العراقي العديد من الأغاني التي انتظرها الجمهور، والتي كان من بينها أغنية “أشوفك وين يا مهاجر”، التي حظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور الذي حضر الحفل وأطربهم بأكثر من أغنية من بينها أغنية “لو بيدي”، و”حبك الي و ملكي”.

كما حرص أيضاً سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا على استقبال النجم العراقي ومصاحبته حتى خشبة المسرح، وقدم حاتم العراقي شكره للجمهور السعودي على الحضور الكبير وكذلك لشركة روتانا على تنظيم الحفل.

وأطرب الفنان سيف نبيل أشعل الجمهور بأغنية “ممكن” التي تعد أحد أبرز أغاني 2021، والتي شاركت الفنانة بلقيس غناءها معه، كما شهد المسرح بعض الاستعراضات أثناء غناء النجم العراقي الذي تألق كذلك في أغنية “عيني عيني”.

وقدم سيف نبيل الشكر للجمهور السعودي الكبير وأكد أن هناك تواصلاً دائماً مع جمهوره في المملكة في كافة الحفلات التي يشارك فيها.

المطربة أصيل هميم بدأت حفل “ليلة دجلة والفرات” بأغنية “آخر ظهور”، كما قدمت النجمة العراقية مجموعة من أجمل ما غنت خلال مسيرتها، وعبرت المطربة العراقية عن سعادتها بالمشاركة في ليلة دجلة والفرات وغنائها على مسرح محمد عبده آرينا.