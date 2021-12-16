أقام المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول في الاتحاد، مأدبة عشاء للاعبين وذلك قبل مواجهة الفتح في ثمن نهائي كأس الملك، والاتفاق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب المأدبة

وجاء ذلك من أجل تخفيف الضغط والتوتر خاصة أن العميد مقبل على مباريات مهمة في الدوري والكأس، بجانب الرغبة في التتويج بالبطولتين في الموسم الجاري.

مباراتان قويتان لـ الاتحاد في 6 أيام

وسيواجه العميد، فريق الفتح في كأس الملك يوم الاثنين المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ثم بعدها بـ 6 أيام سيواجه العميد، فريق الاتفاق في الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري المحترفين.

ويتواجد الاتحاد حاليًا في صدارة الدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني أما ضمك ثالثًا برصيد 25 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 21 نقطة.

وفي وقت سابق، تسببت إصابة كل من المصري أحمد حجازي وعبدالعزيز الجبرين في انزعاج للمدرب الروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق الكروي الأول بالعميد.

وكان حجازي أُصيب بشد في العضلة الخلفية في مباراة مصر والجزائر بدور المجموعات في بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء قبل الماضي، حيث أشرك كيروش اللاعب أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي المصري في مركز قلب الدفاع بدلًا من حجازي.

ولكن مشاركة حجازي أمس في مباراة تونس، قد تدفع كونترا لإشراكه بالمباريات المقبلة للعميد.

أما العميد فأعلن الجمعة الماضية عن غياب لاعبه عبدالعزيز الجبرين عن صفوف الفريق لمدة تصل إلى شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الوحدة الإماراتي وديًّا.

وقال العميد في بيانه إن الجبرين خضع لفحوصات طبية، التي أظهرت حاجته للعلاج والتأهيل لمدة شهر.