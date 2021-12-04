تألق الفنان ماجد المهندس في حفل غنائي ساهر ليلة أمس الجمعة على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

أجمل الأغاني:

وكان سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في استقبال ماجد المهندس، الذي تألق خلال الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه، من بينها: “ياللي أحبك موت” و”هتان” و”أنا مسير” و”الدنيا دوارة” وأيضًا “يهزك الشوق”.

إنجازات موسم الرياض:

وحقق موسم الرياض 2021 خلال شهر أرقامًا استثنائية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الحضور 4.5 مليون زائر، بينهم مواطنون ومقيمون وسياح من داخل المملكة وخارجها، سواء على مستوى الدول العربية أو العالمية، فيما بلغ عدد الوظائف التي وفرها أكثر من 122 ألف وظيفة، منها 37 ألف وظيفة مباشرة، و85 ألف وظيفة غير مباشرة.