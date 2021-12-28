أبدى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي، حزنه لخسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الرائد اليوم.

ماجد النفيعي يعلق على مستوى الأهلي:

وعلق ماجد النفيعي قائلًا: “نتيجة سيئة وغير مرضية، نتحمل جميعًا أنا وفريق عملي والجهاز الفني والاداري واللاعبين هذا المستوى السيئ”.

وتابع رئيس النادي الأهلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أشياء كثير إن شاء الله راح تتعدل وتتغير في الأيام القادمة لنتجاوز هذه الأزمة”.

الأهلي يخسر ضد الرائد بهدف:

ولعب الأهلي ضد الرائد اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفريق الريداوي بهدف دون رد سجله أحمد الزين.

وتجمد رصيد الراقي عند 15 نقطة، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى 21 نقطة في المركز السادس.