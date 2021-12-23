حرص المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، على الاجتماع بلاعبيه بعد الإقصاء من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الاتحاد.

الاتحاد تأهل لـ كأس الملك على حساب الفتح:

وكان العميد فاز على النموذجي بثلاثية مقابل هدفين ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز على تحقيق نتائج طيبة في المباريات المقبلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مواجهة قوية السبت دوريًّا:

ويستعد النموذجي لمواجهة الهلال بعد غدٍ السبت في الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري المحترفين السعودي.

وفي وقت سابق، كشف نادي الهلال، آخر تطورات إصابة قائده سلمان الفرج.

وذكر النادي في بيانه عبر “تويتر” أن الفرج أجرى أمس فحوصات على موضع إصابته في عضلة “الورك”.

ومن المتوقع غياب الفرج عن مواجهة نادي الفتح، السبت في حال استمرت إصابته.