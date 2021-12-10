عاد النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى الظهور بقائمة النصر بعد غياب دام لأكثر من 8 أشهر، بسبب معاناته من الإصابة.

الطائي ضد النصر

ويلعب الطائي ضد النصر عند الساعة 3:25 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مارتينيز يعود

وتعرض بيتي مارتينيز لإصابة خلال مباراة النصر والأهلي في مارس الماضي، وأجرى شهر إبريل عملية جراحية في برشلونة من أجل تثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُشارك مارتينيز في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية منذ بداية الشهر الماضي، حيث حرص الجهاز الفني على تجهيزه بدنيًا وفنيًا بشكل مميز قبل عودته إلى المباريات الرسمية مجددًا.

ويتواجد بيتي مارتينيز على مقاعد الاحتياط في مباراة النصر ضد الطائي اليوم، وقد يُشارك في عدة دقائق خلال المواجهة في حالة كانت النتيجة لصالح العالمي، تمهيدًا للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

وجاء تشكيل النصر في مباراة الطائي اليوم كالتالي؛ أمين بخاري، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، علي لاجامي، منصور الشمري، عبدالله الخيبري، علي الحسن، خليل العبسي، أندرسون تاليسكا، خالد الغنام وفينسنت أبو بكر.