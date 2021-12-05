صعد الفريق الكروي الأول في نادي مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على واتفورد بثلاثية لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد:

مان سيتي ترجم خطورته في الشوط الأول لـ هدف أحرزه اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة الرابعة.

وعاد السيتي وأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا بالدقيقة الـ31.

وانتهى الشوط الأول بتفوق مان سيتي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح مانشستر سيتي في إضافة ثالث الأهداف عبر بيرناردو سيلفا في الدقيقة الـ63.

وتمكن واتفورد من تقليص الفارق عبر اللاعب خوان هيرنانديز في الدقيقة الـ75.

السيتي في الصدارة:

وأصبح رصيد السيتي بعد الفوز 35 نقطة في المركز الأول في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.