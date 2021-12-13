أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الاثنين عن إغلاق مقر تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة 24 ساعة بسبب فيروس كورونا.

وذكر النادي في بيانه الرسمي أن مقر التدريبات في منطقة كارينجتون في مدينة مانشستر سوف يُغلق لمدة 24 ساعة بحسب البروتوكول المُتبع من الدوري الإنجليزي.

قرعة دوري الأبطال تُعاد بسبب مانشستر يونايتد

يذكر أن اليونايتد سيواجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراتي دور ثمن النهائي لـ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022.

وفي وقت سابق، كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات دور ثمن النهائي، وذلك بسبب خطأ تقني حدث بسبب إخراج الكرة التي تحمل اسم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من وعاء الأندية المشاركة في دور الـ16.

وقالت صحيفة The Atheltic البريطانية إن الصحفيين الذين حضروا القرعة لاحظوا عدم وجود الكرة التي تحمل اسم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما تم الكشف عن كرة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بجانب أن الكرة التي تحمل اسم مان يونايتد تم إخراجها من الوعاء ولم تتواجد وأصبح عدد الفرق منقوصًا إلى 15 فريقًا، بسبب إجراء خاطئ في وضع أسماء الفرق المتنافسة في دور الـ16.