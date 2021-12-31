انطلق المهندس فارس الشهري بمبادرة زراعة اللافندر من الريف الجنوبي بالمملكة وتحديدًا محافظة النماص، بهدف الحد من انقراض نبتة الخزامى (اللافندر-allaafindar) أو كما تسمى بالضرم، وهي نبتة تعيش بشكل فطري وطبيعي وتتكاثر بجبال السروات من أبها جنوبًا حتى الطائف شمالًا.

مبادرة وطنية:

وأكد الشهري أنه بالاتفاق مع والده الدكتور علي الشهري قرر تقديم مبادرته الوطنية للحفاظ على نبتة الخزامى حيث تعد هذه النبتة محلية ذات شهرة عالمية وقيمة عالية وفوائد كثيرة ومن أجمل النباتات شكلًا ورائحة ولها فوائد واستخدامات متعددة طبيًا وبيئيًا واقتصاديًا لتنمية الإنسان والمكان والاقتصاد الريفي، حيث تستهدف تشغيل 3000 أسرة سعودية بحلول عام 2030 من خلال 11 مسارًا للمبادرة.

إشراك المجتمع:

ومن ضمن مبادرة اللافندر أنها تسعى إلى أهمية إشراك المجتمع في تنفيذها من خلال الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية ولجان التنمية كما تهتم بمراعاة البدائل الوطنية في مجال ترشيد واستهلاك الماء وتنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات رؤية٢٠٣٠ لإيجاد وتعزيز التنمية الزراعية والسياحية.