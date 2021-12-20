أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة بالشراكة المجتمعية مع أفراد المجتمع مبادرة لتشجير الساحات المحيطة لـ 20 مسجداً في أحياء المدينة المنورة.

وتهدف المبادرة إلى إشراك الأهالي للإساهم في تحسين المشهد الحضري في المرافق العامة من خلال زراعة الأشجار, نظراً لدورها البيئي المهم، بالإضافة إلى ما تسهم به تلك الأشجار في خلق منظر جمالي؛ يهدف إلى إظهار ملامح البهجة والراحة في نفوس أهالي الحي.

5 أنواع من الأشجار:

وحددت الأمانة 5 أنواع من الأشجار التي تتناسب مع المبادرة، بحيث تُزرع أشجار النيم، والسدر، والخبيز الساحلي، وأكاسيا جلوكا، وشجرة كف مريم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات أمانة منطقة المدينة المنورة لزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل المدينة المنورة، بما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء.