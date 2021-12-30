سيغيب اللاعب المصري أحمد حجازي عن المشاركة في 3 مباريات مع نادي الاتحاد في شهر يناير، وذلك خلال مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم استدعى حجازي للقائمة النهائية للمنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من يناير المقبل.

3 مباريات يغيب عنها حجازي في يناير عن الاتحاد:

ولن يشارك حجازي في مباريات “الفيحاء والرائد والفيصلي” في الجولات الـ16 والـ17 والـ18 على الترتيب في دوري المحترفين.

حجازي شارك ببطولة كأس العرب:

وكان حجازي شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب التي أُقيمت مؤخرًا في قطر.

ويُعد أحمد حجازي من الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويُعتبر واحدًا من أبرز المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.