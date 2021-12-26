جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، التأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المولات والمراكز التجارية والأسواق مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة.

وقال الحسين ردًا على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن أكثر المخالفات التي تم رصدها في الفترة الماضية هو عدم التحقق من الحالة الصحية للمتسوقين في المنشآت التجارية لذلك ليس هناك أي تراخ أو تهاون في إيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة.

مخالفات الإجراءات الاحترازية

من جهة أخرى بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (1880) مخالفة، وذلك للفترة من 15 / 5 / 1443هـ حتى 21 / 5 / 1443هـ.

وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأعلى بـ (609) مخالفات، ومنطقة الرياض بـ (568)، ومنطقة مكة المكرمة (392)، تلتها منقطة حائل بـ (118)، ثم الباحة (66)، فمنطقة تبوك بـ (46)، والشرقية بـ (44)، ومنطقة الجوف بـ (21)، ومنطقة عسير بـ (10)، ومنطقة القصيم بـ (5)، فمنطقة جازان بـ (1)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (0)، فمنطقة نجران بـ (0).

الداخلية تحذر من التهاون

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.