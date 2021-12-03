أكد د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللقاحات فعالية ضد متحور فيروس كورونا حتى الآن.

الجائحة مستمرة:

وقال العبدالعالي، عبر حسابه في “تويتر”: “الجائحة مستمرة، بعض التحورات تثير القلق”.

وأضاف: “نتابع كافة المستجدات، وسيكون واجبنا توفير المعلومة الموثوقة للمجتمع، وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن اللقاحات غير فعّالة ضد التحورات”.

أهمية التقيد بالاحترازات:

وتابع متحدث الصحة: “نؤكد أهمية التقيد بالمستوى المطلوب من الاحترازات، وسرعة تلقي اللقاحات؛ فهي الوسيلة الأهم لحماية الجميع”.