أكد د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللقاحات فعالية ضد متحور فيروس كورونا حتى الآن.
الجائحة مستمرة:
وقال العبدالعالي، عبر حسابه في “تويتر”: “الجائحة مستمرة، بعض التحورات تثير القلق”.
وأضاف: “نتابع كافة المستجدات، وسيكون واجبنا توفير المعلومة الموثوقة للمجتمع، وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن اللقاحات غير فعّالة ضد التحورات”.
أهمية التقيد بالاحترازات:
وتابع متحدث الصحة: “نؤكد أهمية التقيد بالمستوى المطلوب من الاحترازات، وسرعة تلقي اللقاحات؛ فهي الوسيلة الأهم لحماية الجميع”.
الجائحة مستمرة، بعض التحورات تثير القلق.
نتابع كافة المستجدات، وسيكون واجبنا توفير المعلومة الموثوقة للمجتمع، وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن اللقاحات غير فعّالة ضد التحورات، ونؤكد أهمية التقيد بالمستوى المطلوب من الاحترازات، وسرعة تلقي اللقاحات؛ فهي الوسيلة الأهم لحماية الجميع.
— المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) December 3, 2021
اترك تعليقاً