رد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على ما أثير حول العودة إلى فرض الحجر والاحترازات الصحية المشددة في المملكة، بعد رصد حالة إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.

لا عودة إلى الحجر:

وقال العبدالعالي خلال حواره إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن شاء الله لن نعود إلى الحجر والاحترازات الصحية المشددة، ولكن في مراحل سابقة عندما كان تظهر تحورات للفيروس أو موجات في العالم، كان الخوف أكبر بكثير من الموقف حالياً، أما الآن فالوضع تغير نظراً لتوفر اللقاحات ووعي المجتمع بعد استكمال أكثر من 22 مليوناً و300 ألف فرد التحصينات، وإقبال بعضهم على الجرعة التنشيطية.

اتباع الإجراءات الاحترازية:

كما شدد متحدث الصحة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك لأن هناك نسبة في المجتمع لم تأخذ اللقاح أو أخذوا جرعة واحدة فقط، مشيراً إلى أن هناك فئات عمرية لم تأخذ اللقاح مثل الأطفال لأن اللقاحات لم تعتمد تلك الفئة، بالإضافة إلى فئات مستثناة صحيًا لا يناسبها أخذ اللقاح.