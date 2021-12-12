أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، وهناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعًا في الحالات مبينًا أنه تم رُصد متحور أوميكرون في 70 دولة.

خطورة متحور أوميكرون:

وأشار إلى أن المعلومات الأولية حول متحور أوميكرون تكمن في عدد من النقاط الرئيسة فالبيانات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة، كما أن اللقاحات لا تفقد مفعولها ضده تحديدًا، كما أن استكمال التحصين بجرعتين لا يزال يقدم وقاية وبحمي من المرض الشديد، وكذلك الجرعة التنشيطية تضيف إلى الوقاية من المرض الشديد وتقي من الانتقال وانتشار العدوى بهذا المتحور.

عدد الجرعات المعطاة في المملكة:

وأضاف أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 48 مليون جرعة، واستكمل التحصين 22 مليونًا و800 ألف شخص، وهذا المستوى يعطي المزيد من الاطمئنان ومأمونية نجني ثمارها ولله الحمد، داعيًا الجميع إلى التقيد بالاحترازات الوقائية وأن تمسك المجتمع الواعي بتلك الاحترازات المطلوبة كلها صمام أمان بعد توفيق الله، مع أهمية عدم التهاون بتلك الاحترازات وضرورة استكمال اللقاحات للوقاية من الفيروس بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية لتعزيز استكمال مستوى التحصين لكافة أفراد المجتمع، خاصة مع وجود المتحورات.

الحالات الجديدة:

وأضاف د.العبدالعالي أنه تم تسجيل 51 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (550240) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (1910) حالات نشطة، كما بلغت الحالات الحرجة (29) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف بن سالم السويلم مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (539477) حالة بإضافة (68) حالة تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8853) حالة، بإضافة حالة وفاة جديدة” رحمهم الله جميعًا.