تأخر المدرب الألماني رالف رانجنيك عن تولي مهمة مانشستر يونايتد ولكنها لم تمنعه من تجهيز احتياجات الفريق في الميركاتو القادم.

طلبات مدرب مانشستر يونايتد الجديد

وحسب صحيفة بيلد الألمانية فقد نشرت تقريرا عن اللاعبين الذين يضعهم المدرب رانجنيك مناقشة إمكانية التعاقد معهم في مانشستر يونايتد حيث ذكر في التقارير أن المدرب يملك علاقة جيدة مع والد هالاند مما سيحاول جلبه للأولد ترافورد.

كما أن ذكر التقرير أيضا رغبة المدرب في الاستعانة ببعض اللاعبين الذين يلعبون في فريقه السابق لايبزج أمثال كريستوفر كونكو و هيدارا ليعوض بول بوجبا .

ويرغب أيضاً المدرب الألماني في ضم نجم هجوم المنتخب الألماني تيمو فيرنر بعدما نشرت العديد من التقارير عن إمكانية خروجه من تشيلسي في الميركاتو القادم بعد رغبة اللاعب في الخروج للعب مباريات أكثر.

مدرب الفريق ضد أرسنال

يذكر أن مانشستر يونايتد أعلن عن تولي مايكل كاريك مهمة الفريق ضد أرسنال بعد تعثر خروج تأشيرة رالف رانجنيك .

ويقترب المدرب الألماني من استخراج تأشيرة العمل على أن يكون لقاء كريستال بالاس هو الأول له في مسيرته مع اليونايتد