أعادت وزارة الصحة التذكير بالمواقع التي يلزم فيها تشديد الاحترازات أو تخفيفها.
الأماكن العامة:
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن لبس الكمامة والتباعد الجسدي والتهوية، لا يكون إلزاميًّا في الأماكن العامة التي تشمل الحدائق وأرصفة المشاة، مع الالتزام بغسل وتعقيم اليدين.
الأماكن المفتوحة:
كما لا يكون التباعد الجسدي والتهوية إلزاميًّا في الأماكن المفتوحة مثل الملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات، مع الالتزام بلبس الكمامة وغسل وتعقيم اليدين.
الأماكن المغلقة:
أما الأماكن المغلقة، فشددت الصحة على ضرورة الالتزام في هذه الأماكن بلبس الكمامة وغسل وتعقيم اليدين والتهوية، حيث إن التباعد الجسدي في تلك الأماكن غير إلزامي.
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