أعادت وزارة الصحة التذكير بالمواقع التي يلزم فيها تشديد الاحترازات أو تخفيفها.

الأماكن العامة:

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن لبس الكمامة والتباعد الجسدي والتهوية، لا يكون إلزاميًّا في الأماكن العامة التي تشمل الحدائق وأرصفة المشاة، مع الالتزام بغسل وتعقيم اليدين.

الأماكن المفتوحة:

كما لا يكون التباعد الجسدي والتهوية إلزاميًّا في الأماكن المفتوحة مثل الملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات، مع الالتزام بلبس الكمامة وغسل وتعقيم اليدين.

الأماكن المغلقة:

أما الأماكن المغلقة، فشددت الصحة على ضرورة الالتزام في هذه الأماكن بلبس الكمامة وغسل وتعقيم اليدين والتهوية، حيث إن التباعد الجسدي في تلك الأماكن غير إلزامي.