دشن محافظ النماص الأستاذ سعد بن هياف القرقاح المبادرة التي تنفذها جمعية أجيالنا التطوعية بالمحافظة بالشراكة مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، والجمعية التعاونية الزراعية، ومدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية بالنماص؛ حيث تهدف المبادرة إلى زراعة أكثر من 200 شتلة بالمحافظة، ويأتي ذلك تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد -يحفظه الله- حيث نُفّذت الفعالية من قبل جهات الشراكة الحكومية والأهلية بحضور أكثر من 50 متطوعًا.

مبادرة تطوعية

من جانب آخر فقد أطلقت جمعية أجيالنا التطوعية دورة (سفراء التطوع) التي تستهدف 100 طالب لتعليمهم أساسيات العمل التطوعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة (وثّق تطوعك) والتي تهدف لتسجيل الموظفين الحكوميين في منصة العمل التطوعي.

الجدير بالذكر أن سعادة محافظ النماص هو أول من تم توثيق اسمه في المنصة عن طريق الجمعية.

كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية وثانوية الملك عبدالعزيز بالنماص لتقديم ما من شأنه خدمة محافظة النماص مكاناً وإنسانًا.