استعرض محامٍ ومستشار قانوني، صور جرائم الاتجار بالبشر والعقوبة التي قد يتعرض لها مرتكب مثل هذه الأفعال.

فيديو | محام ومستشار قانوني: نظام مكافحة الاتجار بالبشر يحظر استغلال السلطة على العمالة لإكراهم على العمل.. والدفع بالجهل لا يعفي من العقوبة ولا يخففها#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Ed4rMnNLp7

— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 30, 2021

الإجبار صورة من الاتجار:

وقال خلال حواره إلى قناة الإخبارية: إن إجبار العمال سواء الوافدين أو المواطنين، تعد من صور الاتجار بالبشر التي يعاقب عليها القانون، وهي عقوبة قد تصل إلي السجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مليون ريال.

الجهل لا يعفي من العقوبة:

وشدد المحامي على أن نظام مكافحة الاتجار بالبشر يحظر استغلال السلطة على العمالة لإكراهم على العمل، مشيرًا إلى أن الدفع بالجهل لا يعفي من العقوبة ولا يخففها.