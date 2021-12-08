شهدت منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، تألقًا لافتًا من اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي للمحترفين.

تألق محترفو الدوري السعودي:

وشارك مدافع فريق الاتحاد، أحمد حجازي مع منتخب مصر الأول لكرة القدم بشكل أساسي في كأس العرب 2021، قبل أن يُغادر الملعب مصابًا في المباراة الثالثة أمام الجزائر، وساهم في تألق الفراعنة دفاعيًّا، وعدم استقبال سوى هدف واحد.

ويتواجد في صفوف المنتخب التونسي الأول، نجم نادي الاتفاق، نعيم سليتي، ولاعب فريق أبها، سعد بقير، ويضم منتخب المغرب، 4 لاعبين من الدوري السعودي، وهم؛ مهاجم الاتفاق، وليد أزارو، حارس أبها، عبدالعالي المحمدي، وثنائي الرائد كريم البركاوي ومحمد فوزير.

ويضم منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، 6 لاعبين محترفين في الدوري السعودي للمحترفين، وساهموا في ظهوره بشكل مميز في كأس العرب 2021، خاصة حارس مرمى الاتفاق، رايس مبولحي الذي استقبل هدفًا واحدًا من ركلة جزاء.

كما يتواجد في تشكيلة منتخب الجزائر من الدوري السعودي للمحترفين، كل من؛ حارس مرمى ضمك، مصطفى زغبة، وزميله هلال العربي سوداني، نجم فريق الفتح، سفيان بن دبكة، نجم نادي الطائي، أمير سعيود ولاعب الاتفاق أيوب عبداللاوي.

ربع نهائي كأس العرب:

وتنتظر الجماهير مواجهات قوية في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، حيث يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره الأردني، فيما تُلاقي الجزائر المنتخب المغربي.

وفي مواجهة خليجية قوية، يلعب منتخب قطر الأول لكرة القدم مع نظيره الإماراتي في ربع نهائي كأس العرب 2021، ويواجه المنتخب التونسي نظيره العماني.