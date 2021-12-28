يبدو أن حارس المرمى محمد العويس في طريقه إلى الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

محمد العويس يرغب في الرحيل

أكد الإعلامي فهد المري أن محمد العويس أبلغ إدارة النادي الأهلي بعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث إنه يريد الرحيل إلى النصر أولًا والهلال ثانيًا.

ولفت المري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ناديي النصر والهلال ليس لديهما رغبة مبدئيًا في التعاقد مع محمد العويس، مضيفًا: “مع العلم أن هناك إعادة حسابات في ذلك القرار خلال الساعات القادمة”.

ويدخل العويس خلال الأسابيع المقبلة الفترة الحرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ والتي تسمح له بالتعاقد مع أي ناد دون الحصول على موافقة ناديه الأصلي، ما يسهل من التفاوض معه.

العويس يعود للمشاركة

وكان محمد العويس قد ابتعد عن حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأكثر من شهرين ونصف بسبب الإصابة، قبل أن يعود للتشكيلة الأساسية خلال مباراة الرائد بالأمس.

ولعب الأهلي ضد الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفريق الريداوي بهدف دون رد سجله أحمد الزين.