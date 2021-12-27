عاد الحارس الدولي محمد العويس للتشكيلة الأساسية لـ فريقه الأهلي، وذلك بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها يوم 12 أكتوبر الماضي خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022.

محمد العويس يعود بعد شهرين و 15 يومًا

وكان العويس أُصيب في مباراة السعودية والصين يوم 12 أكتوبر الماضي حيث فازت السعودية على الصين بثلاثية مقابل هدفين.

وتعرض العويس وقتها لـ إصابة في الرباط الجانبي للركبة وحل بدلًا منه الحارس فواز القرني.

ويعود العويس للمباريات أساسيًا بعد شهرين ونصف من التأهيل والعلاج لإصابته.

الفوز يضمن الصعود سابعًا لـ الأهلي

ويسعى الأهلي إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في مباراة الرائد اليوم بالجولة الـ14 من الدوري للوصول إلى المركز السابع في جدول الترتيب.