عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، عن تطلعه لاستضافة المملكة معرض إكسبو الرياض 2030 وقمة الرياض المقبلة.

وكان نائب رئيس الإمارات التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في معرض إكسبو دبي 2020 اليوم وبحثا القضايا المشتركة.

وقال الشيخ محمد بن راشد: التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي 2020 .. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض 2030 بإذن الله وبجهود الأمير محمد.

وتابع: أكدت للأمير بأننا نتطلع أيضًا لقمة الرياض القادمة .. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكارًا ومشاريع جديدة وعظيمة”.