رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصل إلى أبو ظبي أمس الثلاثاء ضمن جولته الخليجية.

محمد بن زايد يرحب بولي العهد:

وكتب محمد بن زايد في تغريدة له عبر تويتر: “أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات”.

وأضاف: “ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين”، مشددًا على أن التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك.

جلسة مباحثات رسمية:

وعقد ولي العهد وولي عهد أبو ظبي جلسة مباحثات رسمية، رحب محمد بن زايد في بدايتها بـ الأمير محمد بن سلمان في زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما عبر ولي العهد عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل ولي العهد خلال الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، كما بادله محمد بن زايد تحيات رئيس دولة الإمارات لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وفرص الشراكة في مختلف المجالات.