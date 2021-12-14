وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إلى العاصمة الرياض، وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك توجه جلالة ملك مملكة البحرين وسمو ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي البحريني، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني