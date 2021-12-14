وصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك، توجه سمو ولي عهد دولة الكويت في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي الكويتي، معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.