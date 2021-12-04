استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام بجدة اليوم، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

سمو #ولي_العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وآفاق التعاون ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.#واس pic.twitter.com/FjfR8YXFVi

— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 4, 2021

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بالرئيس الفرنسي في زيارته للمملكة، فيما عبر فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

ونقل سمو ولي العهد لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فيما حمله فخامته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي.



فيما حضر من الجانب الفرنسي معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لو دريان، ومعالي وزير القوات المسلحة السيدة فلورانس بارلي، ومعالي وزيرة الثقافة السيدة روزلين باشلو، ومعالي المكلف عن التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية السيد فرانك ريستير، والسفير الفرنسي لدى المملكة السيد لودوفيك بوي، ورئيس الأركان الخاصة لفخامة الرئيس الأميرال جان فيليب رولان، والمستشار الدبلوماسي وشربا 20 و 7 للرئيس السيد إمانويل بون، والمستشارة الدبلوماسية المعاونة مسؤولة الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح السيدة أليس روفو، ومستشار إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية السيد باتريك دوريل، ومستشارة الإعلام الدولي في رئاسة الجمهورية السيدة آن سوفي براديل.

مأدبة غداء

وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مأدبة غداء عمل لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء.