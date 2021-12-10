غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، دولة الكويت بعد زيارة رسمية.

مشعل الأحمد في مقدمة مودعيه:

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته المطار الأميري صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

كما كان في وداع سمو ولي العهد، معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين في دولة الكويت.