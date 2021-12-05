أثار المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قلق جماهير النادي وذلك بعد أن تحدث عن مصيره مع الريدز بالفترة المقبلة.

وقال صلاح خلال تصريحات إعلامية: “تحدثت كثيرًا في هذا الأمر، الموضوع يعود إلى إدارة النادي، وإذا كان الأمر بيدي سأستمر مع الريدز”.

وأضاف: “لا بد من الوصول لاتفاق بشأن العقد الجديد مع ليفربول، وهذا الأمر لا يعود إليّ فقط”.

واختتم صلاح: ” الأمور المادية تجعلك ترى كيف يقدرك النادي، ولن يتعلق بأن القرار يتخذ بناء على الأموال، ولكن الأمور المادية تخبرك أن النادي يقدر ما تقدمه ومستعد لفعل أي شيء من أجل الإبقاء عليك”.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

يذكر أن صلاح شارك في 223 مباراة بمختلف البطولات، وتمكن تسجيل 144 هدفًا، وقدم 55 تمريرة حاسمة لرفاقه مع فريق ليفربول.

جدير بالذكر أن محمد صلاح شارك في مباراة ليفربول وولفرهامبتون أمس السبت في الدوري الإنجليزي.

وفي الشوط الثاني، استغل البلجيكي ديفوك أوريجي كرة خاطئة من دفاعات وولفرهامبتون ليسجلها هدفًا في شباك الذئاب، ومحققًا 3 نقاط غالية لفريقه.

ليفربول بالمركز الثاني

أصبح رصيد الريدز بعد الفوز 34 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن الريدز سيواجه فريق أستون فيلا يوم السبت المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري، بينما سيواجه وولفرهامبتون فريق مانشستر سيتي يوم السبت المقبل أيضًا.