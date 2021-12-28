وصل فنان العرب محمد عبده إلى الرياض تحضيرًا للحفل الذي سيشارك به يوم 31 ديسمبر، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن والطرب.

محمد عبده في رياض تريو نايت

ونشرت روتانا لايف على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، لحظة وصول فنان العرب، وقال في تصريحات: “الحفل وصوتي سيمثلان الفن الأصيل الهادف الذي يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا ويُصحح مفاهيم الحفلات”، مشيرًا إلى أن تنظيم الحفل سيكون مُتقن كالعادة.

13 فنانًا في رأس السنة

يُذكر أن الحفل الأضخم في رأس السنة “رياض تريو نايت” سيضم 13 فنانًا هم محمد عبده، وليد الشامي، عبد الله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصالة، أنغام، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، أسماء لمنور”.

تركي آل الشيخ يروّج للحفل

وكان المستشار بالديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركى آل الشيخ روّج للحفل من خلال نشر مقطع فيديو للفنان محمد عبده أثناء دعوته للفنانين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موفع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب آل الشيخ في تعليقه على الفيديو: ” فيه دعاية أحلى من كذا؟ .. فنان العرب وكوكبة من النجوم.. يخططون يسعدونا يوم ٣١ ديسمبر في #موسم الرياض في الحفل الأضخم في المنطقة.. محمد عبده جالس يعزمهم في بيته، يحقلك المسرح أرينا محمد عبده.. لا أحد يشغلني على التذاكر.. مسافر ومقفل جوالي !”.