تسعى إدارة الهلال لتجديد عقد اللاعب محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول وذلك بعد تمديد عقد كل من سالم الدوسري ومحمد البريك.

عبدالرحمن الجماز:

قد تسمع الجماهير الهلالية خبر غير سار بشأن اللاعب "كنو" ..

الحصاد الرياضي …@Aljamaz8910 pic.twitter.com/z4NlIzUnkF

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 30, 2021

تطورات مقلقة حول تجديد عقد محمد كنو

وكشف الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز المقرب من الزعيم آخر مستجدات مفاوضات تجديد العقد مع كنو قائلًا لـ برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “جمهور الهلال قد يسمع خبرًا غير سار حول تجديد عقد كنو، اللاعب رفض مبلغ 7 ملايين ريال ويرغب في زيادة المبلغ للتجديد، وهذا ما سوف ترفضه إدارة الهلال”.

وفي سياق آخر، من المتوقع قيام المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بالدفع بـ كنو بجانب مصعب الجوير في منطقة خط الوسط الدفاعي لتعويض غياب كل من سلمان الفرج وعبدالله عطيف وجوستافو كويلار وناصر الدوسري عن مباراة الفيصلي اليوم في الدوري السعودي.

الفوز شعار الأزرق

ويطمح الفريق الكروي الأول في الهلال للفوز اليوم على الفيصلي بعد الخسارة آخر جولتين في الدوري أمام كل من النصر والفتح.