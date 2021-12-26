نشر الفنان المصري محمد هنيدي صورة له هو وابنه وعلق عليها بشكل طريف ما جعل الكثير من متابعيه يتفاعلون معها بشكل سريع.

وكان فارق الطول واضحًا في الصورة بين هنيدي وابنه وعلق الفنان بالقول: “أحمد هنيدي.. سعيد جدًا بعلم الوراثة لما يكون دقيقًا.. ورث الوسامة الشديدة والشجاعة والجرأة والشراسة ونسي يورث الطول”.

تفاعل الجمهور مع تغريدة محمد هنيدي

وعلق العديد من متابعي الفنان المصري على الصورة بتعليقات مرحة حيث قال أحد المغردين: لازم ربنا يعوضك بابن طويل يجيبلك الحاجات العالية اللي مش هتطول تجيبها يا فنان وسامتكم مقوية قلبكم ما شاء الله نظرات صقور”، وقال زيدان النبوي: ربنا يبارك فيه ويطلع لأبوه أسد وياخد حقك من أبو موته”.

فيما قالت ياسمين العلواني: “هو كمل وأنا مش عارف إيه اللي وقفني!!” أما رانيا الشيخ فقالت: “والله أنت من أكثر الممثلين اللي مجرد ظهورهم الواحد بيبتسم ربنا يباركلك فيهم”. بينما قال الفنان باسم سمرة: “مسا مسا يا رؤوف يا صغير .. ربنا يحفظهولك يا حبيبي “. وقالت مريم خليفة: “نسيت الصلعة يا هنيدى ماخدهاش كمان”. بينما علق الدكتور مخلد الفضلي بالقول: “أهم شيء الشراسة بفلم فول الصين العظيم لما طرت عليهم”.

محمد هنيدي يرد

ولم يكتف هنيدي بالمشاهد فقام بنشر صورة أخرى لابنه في مرحلة عمرية سابقة وعلق عليها بالقول: “والله وطولت يا أحمد وأنا اللي كنت مفكر أنك هتفضل معايا في نفس الدور”.