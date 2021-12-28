كشفت عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، بالتزامن مع اختيار الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030، عن امتلاكها مخطوطة “تاريخ نجد” التي تعد من أقدم الكتب في تأسيس وتاريخ الدرعية. وهو مخطوط الفاخري لمؤلفه محمد بن عمر وابنه عبدالله بن محمد، بنسختين من هذا التاريخ المهم.

أتم النسخ لهذا الكتاب

وتعد إحدى النسختين من أتم النسخ لهذا الكتاب، ورقمها 48، والنسخة مكتوبة بالخط النجدي الذي لا يعتمد على أي من قواعد الخط العربي, ولون مدادها اللون الأسود مع استخدام المداد الأحمر لبيان السنوات.

وقد كُتِب تاريخ الفاخري بنظام الحوليات أسوةً بغيره من المؤرخين، حيث بدأ تأريخه من عام 850هـ إلى عام وفاته 1277هـ، إلا أن ابنه أتم 11 سنة أخرى تقريباً، وتوقف عام 1288هـ.