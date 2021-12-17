حاصرت مخلفات البناء أحياء قرطبة واليرموك بمحافظة حفر الباطن وشكلت تراكماتها مناظر غير حضارية، دون تحرك من الجهات المختصة، حيث أبدى القاطنون بالقرب من شارع سعد بن معاذ استياءهم من تزايد تلك المخلفات.

المخلفات قريبة من طريق حيوي:

وفي حديث لـ “المواطن” قال أحمد المطيري إن مخلفات البناء أصبحت قريبة جداً من طريق شارع سعد بن معاذ الذي يشهد حركة مرورية مستمرة كونه طريقاً مختصراً ويسلكه العديدُ من الموظفين في الجهات الحكومية وأبرزها جامعة حفر الباطن، فهذا المنظر من المخلفات يعد تشوهًا بصريًّا يُحتم على الجهات المعنية الالتفات له بجدية.

خطر بيئي وتشوه بصري:

ومن جانبه، ذكر فايز الشمري أن النفايات تزداد يوماً بعد يوم ويرى الشاحنات تقوم برمي مخلفات البناء دون مبالاة لما تشكله من خطر بيئي وتشوه بصري خصوصاً وأن تزاحم الطريق الحيوي الذي يسلكه القادمين إلى المحافظة من جهة طريق الرياض كونه يختصر مسافة للأحياء الشرقية.

تشديد الرقابة:

وناشد المواطن عبد الله العنزي أمانة حفر الباطن بتكثيف دور المراقبين في البلديات التابعة لها وتشديد الرقابة على من يقوم بنقل المخلفات ورميها بالأراضي الفضاء المحيطة بالمنازل وضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

غرامة 10 آلاف ريال

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان اعتمد في شهر ربيع الأول الماضي جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، والذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، وشمل جدول المخالفات مخالفة إلغاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة وتقدر قيمة المخالفة 10 آلاف ريال للمرة الأولى مع تصحيح المخالفة.