كرمت مدارس الرياض للبنين والبنات الدكتور زياد الدريس مؤسس احتفالية اليوم العالمي للغة العربية يوم الأربعاء 22/12/2021 في قاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمدارس، وجاء ذلك ضمن الفعاليات التي تقيمها مدارس الرياض احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية ومن ضمنها المحاضرة التي قدمها الدكتور زياد الدريس تحت عنوان (هل لغتنا العربية جميلة حقًا؟) وأدارها الإعلامي مفرح بن يحيى الشقيقي بحضور طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والكادر الأكاديمي والإداري بمدارس الرياض.

من جهته ثمن مدير عام المدارس الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الغفيلي الدور الرائد الذي بذله الدكتور زياد الدريس في منظمة اليونيسكو لتخصيص يوم 18 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للاحتفال باللغة العربية، مؤكدًا أن مدارس الرياض تسعى دائمًا لزيادة وعي أبنائها وبناتها بأهمية اللغة العربية ودورها في هويتهم الثقافية والوطنية إضافة لإبراز الجماليات في الأدب العربي والتراكيب اللغوية، مبينًا أن اللغة العربية تحظى بقدر كمي ونوعي في الخطة الدراسية يمكن الطلاب والطالبات من إتقان مهارات لغتهم الأم بالإضافة للغة الإنجليزية والمواد العلمية في نموذج أكاديمي موحد “.

فيما عبر الدكتور زياد الدريس عن سعادته بلقاء أسرة مدارس الرياض وطلابها وطالباتها وما لمسه فيهم من حب للغتهم وتعطش للغوص في مفرداتها مشيدًا بالدور الذي تقوم به المدارس لمواجهة التحديات التي تواجه اللغة العربية في عصرنا الحالي.

وأضاف” لا يوجد في كل التاريخ البشري ولم يسجل التاريخ أن حضارة نهضت بدون لغتها، وأفضل طريقة وأسرع طريقة لخدمة اللغة العربية ليس بكثرة مديحها بل في كثرة استخدامها”.

يذكر أن الدكتور زياد بن عبدالله الدريس كاتب صحفي سعودي، ولد عام 1962م وشغل منصب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو من عام 2006م إلى عام 2016.