أوضح الحسين عموتة المدير الفني لـ منتخب المغرب أن فريقه سيلعب مباراة المنتخب السعودي غدًا في كأس العرب بتركيز كامل وذلك رغم تأهل أسود الأطلس إلى دور الثمانية في البطولة.

تعليق مدرب المغرب

وقال عموتة بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأخضر: ” سنلعب بكل تركيز وندرك تمامًا أهمية المباراة، بغض النظر عن تأهلنا إلى الدور التالي”.

منتخب أسود الأطلس في الصدارة

منتخب أسود الأطلس يتواجد في المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط من فوزين على فلسطين والأردن، أما منتخب الأردن فيحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز على منتخب السعودية وخسارة من منتخب المغرب، أما الأخضر فيتواجد في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة من خسارة أمام الأردن ثم تعادل مع فلسطين، بينما يتواجد منتخب فلسطين في المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة.

وسيواجه الأخضر، بقيادة المدرب الفرنسي، لورينت بونادي، منتخب أسود الأطلس يوم غد الثلاثاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.