رفض الفرنسي لورينت بونادي، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، في بطولة كأس العرب، التعليق على قرار الحكم بإلغاء هدف الأخضر في شباك منتخب الأردن في بطولة كأس العرب.

إلغاء هدف لـ المنتخب السعودي:

وكانت مباراة أمس بين المنتخبين، انتهت بفوز الأردن بهدف دون رد، وسجل الأخضر بعد ذلك هدف التعادل لكنه لم يُحتسب بعد إلغائه من قبل حكم المباراة.

وقال بونادي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأردن: “لن أتحدث عن قرار الحكم بإلغاء الهدف السعودي في اللحظات الأخيرة، وتغيير مركز سعود عبدالحميد بعد طرد خليفة الدوسري كان بسبب الحاجة لخدماته”.

وتابع مدرب الأخضر: “لم يكن هناك وقت متاح لخوض وديات بسبب حاجة الأندية للاعبين، وكان علينا القبول بما هو متاح، ونحتاج للمزيد من الانسجام، وهناك تشاور ومتابعة دائمة مع سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي”.

وواصل بونادي قائلًا: “تسرعنا بعد طرد اللاعب الأردني وللأسف لم نستغل تفوقنا في وقت مهم من المباراة حيث تقدموا علينا بعد النقص العددي في صفوفهم”.

واختتم بونادي تصريحات قائلًا: “لدينا منتخب شاب وقادرون على استعادة التوازن سريعًا، والمنتخب الأردني منتخب قوي”.