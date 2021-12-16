أظهر البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، حزنه بعد الخسارة الأولى في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من نادي النصر في الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين.

مدرب الهلال يتحدث عن الخسارة

وتحدث جارديم بعد المباراة قائلًا: ” لم نستحق الخسارة، وكنا نستحق نتيجة أفضل في لقاء اليوم”.

وتابع جارديم: “نحن نريد تطوير أنفسنا وتحسين الأخطاء من أجل المواجهات المقبلة”.

مباراة واحدة مؤجلة لـ الزعيم

ويتبقى لـ الزعيم مباراة مؤجلة واحدة في الدوري السعودي هذا الموسم أمام المتصدر الاتحاد، لم يحدد موعدها حتى الآن.

وتجمد رصيد الأزرق عند 21 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد النصر 20 نقطة في المركز الخامس.

ويُعاني نادي الهلال منذ التتويج بلقب دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الماضي، حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 3 مباريات في دوري المحترفين، حيث تعادل في مباراتين أمام أبها والفيحاء ثم خسر من النصر اليوم.