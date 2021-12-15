وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، 3 عقود تخصيص أراضٍ صناعية لإقامة مشروعات لإنتاج وتوطين الأدوية الجنيسة بإجمالي استثمارات 90 مليون ريال في كل من المدينة الصناعية بتبوك والمدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالرياض.

شراكات مع القطاع الخاص:

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن “مدن” تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.

وأوضح أن المشروعات الجديدة تسهم في تحقيق مُتطلّبات الأمن الطبي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والمبادرات المُسندة إلى “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، حيث تضمنت العقود الموقعة تخصيص أرض صناعية على مساحة 11 ألف م2 في المدينة الصناعية بتبوك لصالح شركة الرام للصناعات الدوائية “الرام فارما” لإنتاج الأدوية الجنيسة باستثمارات 25 مليون ريال.

تفاصيل التوقيعات:

كما تم توقيع عقدين مع شركة “إم إس فارما” لتخصيص أراضٍ صناعية على مساحة 5 آلاف م2 في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، و3 آلاف م2 في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لإقامة مشروعين لإنتاج الأدوية الجنيسة للأمراض المزمنة باستثمارات 40 مليون ريال و25 مليون ريال لكل منهما على التوالي.

وبين أن الأدوية الجنيسة هي الأدوية المشابهة لنظيراتها ذات العلامة التجارية المعروفة، ويتم التصريح لها وتسجيلها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي تقوم مقام الأدوية الشهيرة في حال انقطاع الأخيرة لأي سبب من الأسباب، وهي كذلك تملك نفس المعايير الخاصة بالجودة والسلامة، ونفس آلية العمل والاستعمال والجرعة والتأثير.

وقال المتحدث الرسمي: إن قطاع الصناعات الدوائية بالمدن الصناعية أسهم من خلال تنوع أنشطته الإنتاجية في دعم الاقتصاد الوطني أثناء ذروة جائحة “كورونا”، وذلك بتوفير مُتطلّبات السوق المحلية من المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية المختلفة، حيث نجحت “مدن” على مدار 5 سنوات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في رفع أعداد المصانع الطبية بمدنها الصناعية بنسبة 150% إلى ما يقارب 173 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس صعوداً من 64 مصنعاً بنهاية العام 2016م.

تنويع الصناعات:

وأشار إلى تنوع الصناعات الطبية بالمدن الصناعية حيث تشمل المستلزمات الطبية، مثل الأنابيب وملبوسات الوقاية الطبية، والصناعات الدوائية والصيدلانية، ومنها أدوية السرطان والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية، فضلاً عن صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات، ومستحضرات التجميل.

وأضاف أن “مدن” تحتضن كذلك صناعات طبية هي الأولى في المملكة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها: مصنع لإنتاج أشرطة وأجهزة قياس سكر الدم في المدينة الصناعية بعسير، مصنع لتوطين “مشتقات البلازما” مع إقامة مركز أبحاث بشراكة محلية وعالمية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، وأيضاً مصنع لإنتاج “القلفز الطبي” من مادة “النايترايل” في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، ومصنع لتوطين صناعة الأطراف الصناعية في المدينة الصناعية بعسير.

وبيّن أن حجم الطلب على الأراضي الصناعية حقق ارتفاعاً بنسبة 21% خلال العام 2020م رغم جائحة “كورونا”، وهو منتج توفره “مدن” كأراضٍ مُطورة البنية التحتية والخدمات، كالكهرباء والمياه وغيرها، بمساحات مختلفة في جميع مناطق المملكة.

ولفت إلى أنه تعزيزاً لحركة الاستثمار بالقطاع الصناعي، أطلقت “مدن” كذلك منتج الأراضي الصناعية الصغيرة ذات المساحات المتنوعة بين 1700 م² و 3000 م² لدعم روّاد الأعمال وتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية، مبيناً أن المنتج الجديد أصبح جاهزاً في عدد من المدن الصناعية بإجمالي 114 قطعة أرض بمساحات متنوّعة تبدأ من 1,700م² منها: المدينة الصناعية الثانية بجدة، والمدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.