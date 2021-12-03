استقبل أمين عام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، رئيس الشراكات الإستراتيجية لمجلة سبرينغر نيتشر السيد جون جيلياني، وبحضور الدكتورة ملاك الثقفي مدير الأبحاث والابتكار بالمركز، لبحث أوجه التعاون في مجالات الدراسات والبحوث العلمية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التواصل العلمي بين المركز والمجلة وإثراء العمل البحثي ذي العلاقة بقضية الإعاقة.

دور مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

ورحب الدكتور التميمي بالسيد جون، وقدم له نبذة تعريفية عن المركز ودوره في مجالات الدراسات العلمية والمختبرات والبحوث الميدانية عن الإعاقة ومسبباتها وطرق التصدي لها، بالإضافة إلى تحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تهيئة بيئة مناسبة لهم تمكنهم من المشاركة في بناء المجتمع، مبينًا رغبة المركز في دعم مجتمع أبحاث الإعاقة من خلال إنشاء منصة إلكترونية تعني بنشر أبحاث المركز لدى جمهور عريض من المختصين والمهتمين حول العالم.

وأوضح أمين عام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أن المنصة تتضمن موقعًا إلكترونيًا عالي الجودة تحمل علامة KSCDR، يشتمل على تقارير حول تأثيرات أحدث الأبحاث والمنشورات المطبوعة في المجالات المتعلقة بعلوم الإعاقة.

مؤكدًا أن المركز في إطار تفعيل خطط تعكس دوره العلمي البارز في مجال البحثي العلمي لقضية الإعاقة.

خدمة المنصة وأبحاثها

ومن جانبه استعرض السيد جون آلية دور المجلة في خدمة المنصة وأبحاثها المنشورة وأساليب تسويقها على نطاق واسع يستهدف الفئات المختصة والمهتمة بجانب البحث العلمي معربًا عن شكره وتقديره لإتاحة الفرصة للتعرف على المركز وأعماله المتميزة في مجال البحث العلم، ومؤملًا تفعيل الشراكة العلمية بين المركز والمجلة رسميًا.

الجدير بالذكر أن مجلة سبرينغر نيتشر هي مجلة دورية علمية أسبوعية بريطانية تصدر باللغة الإنجليزية لها مكاتب رئيسية في لندن ونيويورك وبرلين وشنغهاي وطوكيو، ومكاتب حول العالم ويصل قراؤها إلى أكثر من تسعة ملايين شخص، وتعتبر من أبرز المجلات التي تعنى بنشر الدوريات العلمية في العالم، وقد نشرت لأول مرة في نوفمبر 1869م ومؤخرًا أصبحت تصدر باللغة العربية.