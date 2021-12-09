أعلن مركز الإسناد والتصفية “«إنفاذ” عن إشرافه على إقامة مزادين علنيين حضوريين تقام على فرصٍ عقارية مميزة في الدرعية والدمام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر ديسمبر لعام 2021م.

28 فرصة:

وسيعرض المزادان أكثر من 28 فرصة متنوعة من العقارات القيمة وذات المواقع المتميزة، وبمساحات كبرى تقدّر بأكثر من 70 ألف متر مربع، منها أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، ومباني، وقصر، ومنتجع في كل من الدمام والدرعية، فيما سيقيم وكيل البيع – تحت إشراف إنفاذ – مزاد رحاب الجبيلة الحضوري، الذي يقام على 12 فرصة عقارية مميزة أبرزها منتجع راقٍ بمساحة تتجاوز (18,400 م2) في محافظة الدرعية، إضافة إلى مزاد دُرة الخليج الحضوري المقام على 16 فرصة عقارية، أبرزها قصر بحي الروضة تتجاوز مساحته (2700 م2) وقطعة أرض خام بحي العزيزية تتجاوز مساحتها (63,000 م2) بمدينة الدمام.

إنفاذ بيت الخبرة:

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، بيت الخبرة المتخصّص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.